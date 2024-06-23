В Крыму раздались взрывы, над Севастополем облако дыма: у россиян истерика из-за необъявленной тревоги (фото, видео)
В оккупированном Крыму днем, 23 июня, прогремел ряд взрывов. Воздушная тревога на полуострове не была объявлена.
Местные паблики сообщили, что взрывы раздавались в Севастополе, Евпатории, Саках, Бахчисарае. В частности, одну из целей российская ПВО сбила над центральным районом Севастополя – между центром города и Стрелковой бухтой. С места "прилета" виднеется столб дыма.
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Телеграм-канал Крымский ветер пишет, что с аэродрома Бельбек в 13.03 начали поднимать истребители. Вероятно, ожидают еще один удар.
Также в Севастополе заметили мчавшиеся к месту "прилета" кареты "скорой помощи". "Уже 15 скорых приехало в Учкуевку, в том числе и с военными черными номерами", - сообщили местные.
Местные жители пишут в пабликах, не слышавших сигналов воздушной тревоги. Они обвиняют местные оккупационные власти, которые не предупредили об обстреле.
Оккупанты не предупредили местных о возможной ракетной атаке на Крым:
Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев заявил, что "отражение ракетной атаки завершено".
По его информации, 5 воздушных целей уничтожены в небе над акваторией. Но обломки сбитых целей рухнули в прибрежную зону.
"На территории одного из ТСН на Северной стороне в результате падения осколков ракеты небольшое воспламенение жилого дома. В районе пансионата "Лазур" горит лес около 150 к. м. Пожарные расчеты выехали на место", — написал он в Телеграм-канале.
По данным Развожаева, в результате ракетной атаки ранения получили 22 человека.
Напомним, на россии уничтожен склад "шахедов" и ликвидированы инструкторы по использованию БПЛА.
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