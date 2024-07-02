В Крыму россия уничтожила античный Херсонес и похитила артефакты

Российские оккупанты нанесли непоправимый урон мировому культурному наследию, уничтожив античный Херсонес – город-музей, который на протяжении веков считался одним из важнейших археологических памятников Украины.

По информации Министерства культуры и информационной политики Украины, кафиры не только разрушили древний город, но и похитили из него многочисленные артефакты, включая фрески, посуду, предметы обихода и иконы, сообщает пресс-служба парламента Украины.

"Это не просто варварский акт разрушения, это сознательное уничтожение нашей истории и идентичности", — заявила Евгения Кравчук, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике.

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"Россия не только грабит и разрушает, она присваивает наше культурное наследие, выдавая его за свое", - добавила она.

Кроме разрушения самого Херсонеса, оккупанты построили на его месте "имперский театр". Это очередной пример пренебрежения России к международному праву и нормам, регулирующим обращение с культурными ценностями во время вооруженных конфликтов.

rada.gov.ua. Источник: Херсонес rada.gov.ua. Источник: Херсонес

Украина призывает мировое сообщество осудить преступления России против культурного наследия и принять меры по защите украинских памятников от дальнейшего разрушения.

"Мир должен знать правду, что делает Россия в Украине", — подчеркивает Евгения Кравчук. "Мы боремся не только за свою свободу, но и за сохранение нашего культурного наследия для будущих поколений".

Украина уже предприняла ряд шагов для защиты своих культурных ценностей, обратившись в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека.

"Мы верим, что справедливость будет восстановлена, и все украденные артефакты вернутся в Украину", – подчеркнула Евгения Кравчук.

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