В Крыму штормовой ветер срывал крыши, огромные волны смыли набережную (видео)

Штормовой ветер в оккупированном Крыму был сильнее последних 16 лет, иногда его порывы достигали 40 м/с.

В результате шторма, как сообщили оккупационные власти полуострова, пострадали семь человек, один человек погиб. Также сообщалось об одном пропавшем без вести.

Так называемый "глава республики Крым" Сергей Аксенов заявил, что в ряде регионов полуострова ввели режим чрезвычайной ситуации. В частности, пришлось эвакуировать часть жителей Евпатории.

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"Губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале сообщил, что в городе массово падали деревья и рекламные щиты. Ветер снес крыши более 40 домов, снесены обшивки фасадов зданий. От падения деревьев и конструктивных элементов построили до полусотни автомобилей.

Также из-за повреждения электросетей без света 25 многоквартирных домов и 329 частных.

Жителей из подтопленных жилых домов эвакуировали в пансионат "Лазур".

Также Развожаев сообщил, что из-за непогоды пострадали 4 научные лаборатории, а в Севастопольском морском Аквариуме-музее затопило зал, в результате чего погибли более 500 животных.

В соцсетях крымчане сообщили, что в некоторых населенных пунктах полуострова смывало набережные.

Напомним, в Украине ликвидируют последствия непогоды: в Одесской области спасатели вытащили более 500 авто, в Николаевской области расчищают снежные заносы.

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