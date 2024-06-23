В Курской области РФ 'демонтированы' места хранения техники и боеприпасов оккупантов (видео)

Подразделение беспилотных авиационных комплексов (БпАК) "Паук" 160 ОБ ТрО взорвало склады россиян, где они хранили свою военную технику. Поражение цели произошло на территории россии, в Курской области.

В телеграм-канале подразделения опубликовано соответствующее видео. На нем можно увидеть подрыв слогов врага дронами. После взрыва в небо взвился огромный черный столб дыма.

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Военный блогер "Пан Пачковский" в социальной сети "Х" сообщил, что были атакованы склады с аммиачными удобрениями в Курской области РФ, где российские захватчики хранили военную технику и боеприпасы.

"На складах с аммиачными удобрениями в агрохолдинге Псельское в Курской области российская армия хранила боеприпасы и военную технику", – сообщил он.

Добавим, офис агрохолдинга "Псельское" находится в райцентре Белая Курской области россии, что за 23 километра до государственной границы.

Напомним, на России уничтожен склад "шахедов" и ликвидированы инструкторы по использованию БПЛА.

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