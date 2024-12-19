В Курской области уже погибли 100 бойцов армии КНДР - Reuters

Член парламента Южной Кореи Ли Сон Квен, ссылаясь на разведывательные данные, сообщил, что в Курской области погибли 100 северокорейских солдат, а еще около 1000 военных, воюющих на стороне России, получили ранения. Ли Сон Квен отметил, что большие потери северокорейских военных пов связанные с их отсутствием опыта в использовании беспилотников, а также незнанием местности, которой они участвуют в боевых действиях.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление депутата, который озвучил эту информацию после закрытого брифинга Национальной разведывательной службы (NIS) в парламенте. связана с более осторожным подходом анализа, применяемым NIS.

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"По сообщениям, по меньшей мере 100 северокорейских солдат погибли, а количество раненых приближается к 1000", - отметил он.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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