В Ливерпуле стартовало Евровидение-2023: все подробности открытия песенного конкурса (фото)

В Великобритании состоялась церемония открытия 67 песенного конкурса "Евровидение-2023". В этом году конкурс проходит в Ливерпуле от имени победителя 2022 года - Украины.

В зале Святого Георгия прошла церемония под названием "Бирюзовая дорожка", во время которой участники дефилировали и фотографировались в концертных нарядах. В нем приняли участие представители из 37 стран.

Предлагаем посмотреть видео с официальной церемонии открытия конкурса:

Кстати, группа украинская группа TVORCHI для церемонии выбрали костюмы, на которые были нанесены надписи с именами и весом детей, родившихся во время войны в стране и выживших благодаря тому, что группа помогла собрать деньги на покупку инкубаторов для младенцев.

Видео по репетиции группы "Творчі":

Какие костюмы выбрали другие участники конкурса, смотрите в галерее:

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Предоставляем, букмекеры уже выбрали своих фаворитов Евровидения 2023 года. Украина в тройке лидеров.

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