В Лондоне запустили салют в цветах Украины под "Стефанию", Макрон заверил в поддержке, Дуда растрогал речью: как мир поддержал украинцев в новогоднюю ночь

Мировые лидеры выразили слова поддержки Украине во время речи в новогоднюю ночь. А в столице Великобритании даже подсветили в цветах украинского флага London Eye, известное колесо обозрения.

Видео с праздничного салюта в новогоднюю ночь можно увидеть во многих СМИ. Британские власти отмечают, что это был один из больших салютов в Европе и длился около 10 минут.

Отметим, что во время праздничного залпа и подсветки колеса звучала известная песня из Украины, с которой наша страна победила в этом году на Евровидении - “Стефания" от группы “Kalush Orchestra".

В своей новогодней речи про Украину вспомнил президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что в 2023 году "к сожалению, последствия этой войны внезапно не исчезнут. С ними еще придется разбираться".

Лидер Польши поблагодарил сограждан за огромную поддержку украинцев.

"Несмотря на неопределенность, мы открыли наши дома и сердца для нуждающихся соседей и не позволили нас разделить, мы можем этим гордиться: мы сдали экзамен на человечность и патриотизм, - сказал Дуда. – Мы встречаем матерей и детей, которые ищут у нас убежища, спасаясь от кошмара войны. Они – наши гости", - сказал он.

Дуда подчеркнул, что безопасность Польши сегодня также является важнейшим политическим вопросом.

“Я сделаю все, чтобы усилить эту безопасность в начале 2023 года. И военная безопасность – отсюда беспрецедентное увеличение расходов на развитие и модернизацию нашей армии, отсюда огромные закупки и внутреннюю безопасность и безопасность наших границ", - сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении пообещал поддерживать Украину до победы.

"Мы будем вместе, чтобы построить справедливый и прочный мир. Рассчитывайте на Францию ​​и рассчитывайте на Европу", – сказал он.

Напомним, что лидер Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам за 15 минут до Нового года. Свою речь он начал с воспоминания о начале войны 24 февраля, чем растрогал украинцев.

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