В Луганской области воины Сичеславской бригады метким попаданием уничтожили вражескую технику (видео)

Украинским защитникам удалось ликвидировать российских оккупантов и их военную технику. Это произошло в Луганской области.

Справились с заданием бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины совместно с собратьями из Национальной гвардии Украины. Кадры своей удачной охоты они выложили в соцсети.

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"Еще один российский танк и грузовик превратились в металлолом. А мы предупреждали: "Не лезьте на украинскую землю, потому что в ней и останетесь!", – прокомментировали эти кадры воины.

Ранее 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка показала уничтожение врага на Бахмутском направлении с помощью украинского РСЗО.

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