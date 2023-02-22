В Лужниках был двойник путина? В сети сравнили два выступления президента россии (фото, видео)

22 февраля на московском стадионе "Лужники" провели концерт-митинг, на который собрали массовку. Некоторые СМИ предполагают, что вместо президента России Владимира Путина на мероприятии, называемом "Праздничная программа "Слава защитникам Отечества"", выступил его двойник.

Как подтверждение предлагают сравнить два фото: того, как диктатор выглядел во время обращения в Федеральное Собрание 21 февраля, и фото с концерта на следующий день.

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Ранее уже неоднократно предполагали, что у Путина двойника, возможно, даже не одного. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, известно, как минимум, о 3 двойниках.

"Большой вопрос состоит в том, существует ли еще настоящий пути", - сказал он.

Источник издания Express, имеющий контакты в Кремле, утверждает, что Владимир Путин прошел "еще одно медицинское освидетельствование", пока президент США Джо Байден был в Киеве.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему не пойдет на переговоры с Владимиром Путиным. По его словам, исключены любые компромиссы по территориям в пределах потенциального мира.

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