В мае ожидается несколько сильных магнитных бурь: когда именно

Магнитные бури в мае 2023 - график магнитных бурь в мае и как улучшить здоровье

В мае Землю покроют магнитные бури средней и сильной мощности, которые продлятся несколько дней. В такие периоды люди жалуются на ухудшение самочувствия.

Интересно, что некоторые даже не испытывают влияния метеоударов, у кого-то есть подавленное настроение, у других людей – серьезные мигрени, боли в суставах, обострение хронических болезней и т.д.

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Следует заблаговременно заботиться о своем состоянии, поэтому следует знать следующие опасные даты в мае:

11-17 мая – сильная магнитная буря;

20-25 – средней мощности;

28 мая – мощная магнитная буря.

Этот календарь опубликовал Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Как пережить магнитные бури и защитить здоровье

В опасные дни нужно придерживаться простых рекомендаций:

Правильно питаться, ограничить жирную пищу и заниматься физической активностью, делать зарядку, гулять пешком на свежем воздухе.

Хорошо высыпаться и достаточно отдыхать.

Употреблять больше чистой воды, а кофе лучше заменить на травяной чай. Откажитесь от алкогольных напитков.

Избегайте стресса, слишком эмоциональных и тревожных событий.

Проверьте содержимое домашней аптечки на наличие необходимого лекарства.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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