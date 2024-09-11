В Мариуполе раздался ряд взрывов: предварительно – попадание в базы оккупантов

В ночь на 11 сентября во временно оккупированном Мариуполе и в его окрестностях прогремели мощные взрывы. По данным местного сопротивления, были нанесены прицельные удары по объектам российских оккупантов.

Как сообщает движение сопротивления "Маріуполь.Спротив", взрывы раздавались в разных районах города, в частности, в Мелекино, где был уничтожен склад боеприпасов и база оккупантов вблизи АЗС. Также пострадала инфраструктура россиян в районе Второго спуска Мелекино.

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Мелекино и Мариуполь на карте. Источник: google.com/maps Мелекино и Мариуполь на карте. Источник: google.com/maps

"Предварительно, в пансионате "Светлана" также были зафиксированы прилеты, но эта информация еще уточняется", — говорится в сообщении.

Оккупанты, чувствуя угрозу, активизировали работу своих систем противовоздушной обороны. Звуки взрывов и ПВО были слышны в Мангушском, Приморском, Центральном и Кальмиусском районах города.

Напомним, Мариуполь остается одним из ключевых логистических узлов для российских окупантов на юге Украины. Оккупанты используют город как базу для хранения оружия и техники, а также для опрокидывания войск на другие участки фронта.

Напомним, ранее мы говорили, что Силы обороны Украины начали применять инновационную тактику в войне против российских оккупантов. Военные начали использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) FPV, оснащенные зажигательной смесью, получившие в народе название "дроны-драконы".

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