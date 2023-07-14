В Мексике нашли каноэ майя XVI века, окруженное костями животных и людей (фото)

В пещере влзле Чичен-Ицы, древнего города майя, археологи совершили открытие, раскрывающее некоторые тайны жизни цивилизации после прихода испанских завоевателей. Найденное деревянное каноэ включает в себя скелеты людей и животных, что свидетельствует о его ритуальном использовании.

Эта находка была сделана в 2021 году на глубине 4,6 м в подводной пещере. Археологи увидели 38 скелетных останков, включая кость человеческой стопы, а также кости броненосца, собаки, индейки и орла, сообщает REUTERS.

Особенно поразительным было большое количество костей броненосца и наличие человеческой стопы. Это указывает на то, что каноэ, вероятно, использовалось майя во время ритуалов и было специально помещено в пещеру.

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Исследователи предполагают, что останки броненосца могут служить намек на вход в подземный мир, поскольку майя верили, что пещеры и карстовые воронки являются порталами к загробной жизни, а броненосец символизировал одного из богов.

По данным ученых, останки броненосца могут быть "намеком на вхождение в подземный мир", поскольку майя считали, что пещеры были порталами в потусторонний мир, поэтому использовали броненосцев как "аватар" для бога L, божества ягуара с накидкой, похожей на бронированный узор панциря броненосца.

Детальное обследование каноэ также дает археологам дополнительные подтверждения его использования в священных церемониях, поскольку его конструкция была необычайно тяжелой – каноэ имело "очень тяжелые" носовую и кормовую части, что делало его непригодным для плавания.

Первоначально считалось, что каноэ датируется между 830 и 950 годами нашей эры. Однако в результате углеродного анализа было обнаружено, что древесина, из которой изготовлено каноэ, относится к XVI веку.

Это говорит, что майя сохраняли свои ритуалы и после прихода испанских колонизаторов.

Археологи продолжают изучать каноэ на месте находки во избежание его повреждений. Эта находка раскрывает новые сведения о культуре майя и их религиозной жизни после контакта с испанскими завоевателями.

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