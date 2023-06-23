В Мексике нашли утраченный древний город майя Окомтун

Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики сообщили об открытии ранее неизвестного города племени майя, расположенного в джунглях полуострова Юкатан. Информацию об этом опубликовали на сайте мексиканского правительства.

По данным ученых, обнаруженное поселение являлось важным региональным центром в период между 250 и 1000 годами. Руины этого древнего города расположены на территории современного национального заповедника Баламка, находящегося в штате Кампече.

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Эта зона раньше была малоизученной из-за густой растительности и джунгли. Однако благодаря использованию лазерных приборов LiDAR, установленных на самолете, исследователи смогли просканировать территорию и составить подробную карту, которая помогла обнаружить археологические памятники. Именно благодаря этим исследованиям был выявлен город майя, которому дали название Окомтун.

Окомтун, переводимый как "каменная колонна" в языке майя, содержал высокие пирамиды, высотой около 50 метров. По словам археологов, кроме развалин пирамид на территории также найдены остатки каменных колонн, площадей, круглых улиц и других сооружений.

Недалеко от реки исследователи также обнаружили остатки алтарей, которые, вероятно, использовались во время религиозных обрядов. В центре города была обнаружена площадка для тлачтли, характерной для майя культовой игры в мяч.

Это открытие позволит исследователям получить новые представления о жизни и культуре майя, а также расширить знания о древней истории Мексики.

Ранее археологи установили подлинные размеры крупнейшего поселения племени Майя.

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