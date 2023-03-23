В Мелитополе взорвали коллаборанта, который был "руководителем участковых" – СМИ (видео)

В Мелитополе взорвали автомобиль коллаборанта Сергея Сковирко, который был председателем участковых полицейских

В Мелитополе утро началось с взрыва на улице Ивана Алексеева, рядом с пожарной частью. Вероятно, это была самодельная взрывчатка. Пострадавший получил минно-взрывную травму. По предварительным данным, взорвали авто с местным коллаборантом Сергеем Сковирко.

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Оккупационная администрация, как обычно, обвиняет украинцев за этот инцидент, утверждая, что цель взрыва – дестабилизировать ситуацию. Взрыв называют "терактом", и представитель окупантов, Владимир Рогов, утверждает, что это был "элемент устрашения".

Согласно информации, взрыв вызвал повреждение автомобиля, принадлежавшего Сергею Сковирко – бывшему "начальнику участковых" Мелитополя, служившему в оккупационной администрации. Он оставил свой автомобиль возле пожарной части, чтобы предотвратить возможную заделку взрывчатки.

Мужчина был доставлен в больницу с травмами разной тяжести, которые, по предварительной информации, явились следствием минной атаки, повредившей его ногу. На место инцидента была вызвана местная полиция, которая перекрыла дорогу от здания Пенсионного фонда в Лечебно-диагностический центр, находящийся в начале улицы. Также на этой улице расположен паспортный стол.

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