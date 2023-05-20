В Месопотамии нашли изображение любовных поцелуев 4500 лет (фото)

В Месопотамии нашли доказательства того, что люди целовались еще 4500 лет тому назад.

Поцелуй – это привычка, сопровождающая человечество на протяжении многих веков. Хотя точное время появления первых поцелуев неизвестно, первые письменные упоминания о них появились около 4500 лет назад в Месопотамии.

С тех пор поцелуи выполняли различные функции, которые существуют и поныне: они могут быть частью полового акта, выражением привязанности, уважения, а также иметь религиозное или суеверное значение. По некоторым антропологам, поцелуи сначала могли выполнять функцию поиска идеального партнера с помощью химических сигналов, передаваемых во время этого акта.

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Шерил Киршенбаум, автор книги "Наука о поцелуях", изучила исследование нескольких антропологов, связывающих первые упоминания о поцелуях с индуистской цивилизацией в Индии около 3500 лет назад. Оттуда эта практика распространилась в Древнюю Грецию во времена Александра Македонского.

В священных текстах индуизма, таких как Атхарваведа, отсутствует конкретное слово, обозначающее поцелуй, однако найдены фразы, которые можно было бы перевести как "нюхать губами" или "облизывания молодого лица". Некоторые поэмы, такие как Махабхарата, описывают поцелуй как сближение губ. Однако эти тексты более поздние, по сравнению с "Камасутрой".

Причины, по которым мы целуемся, были предметом исследования двух датских ученых. В их статье, опубликованной в журнале Science, отмечено, что первые упоминания о поцелуе появились в шумерских текстах, относящихся к развивающейся цивилизации на территории современного Ирака. Один из авторов статьи, профессор Троэльс Панк Арбелл из Копенгагенского университета, являющийся экспертом по исследованию древних цивилизаций Ближнего Востока, отмечает, что первые текстовые документы, свидетельствующие о романтично-сексуальных поцелуях, появились около 2500 лет до нашей эры в древней Месопот .

Сама письменность была открыта в этом регионе около 5200 лет назад и использовалась до 80 лет после нашей эры. В этот период было много текстовых источников, хотя они использовались преимущественно для административных целей, что означает, что другие типы текстов постепенно появлялись. Нам понадобилось 700 лет, чтобы найти текст, касающийся поцелуев.

Первые упоминания о поцелуях встречаются в мифологических рассказах о богах. Чуть позже, в частности, в начале второго тысячелетия до нашей эры, мы находим четкие упоминания о поцелуях в частных документах. Первое рискованное упоминание о поцелуе появляется в мифологическом тексте под названием "Цилиндр Бартона", который был написан на шумерском языке между 4350 и 4500 годами назад. В этом тексте можно найти следующий абзац:

"Эти дни действительно давно прошли. Эти ночи действительно далекие ночи. Эти годы, конечно, далекие годы. Бушевала гроза, вспыхивали молнии. В священном районе города Ниппур бушевала буря, вспыхивала молния. Небо говорило с Землей. Земля говорила с небом. отношения половой с богиней "Великая-Добра-Пани-Неба", старшей сестрой бога Энлиля, Нинхурсаг. Он поцеловал ее. Он оплодотворил ее лоно семи близнецами".

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Этот текст написан тысячелетием перед священными индуистскими стихами, где говорится о соединении губ. В более поздних табличках шумерских текстов есть упоминания о разных видах поцелуев. Например, на аккадских табличках, принадлежащих цивилизации к северу от Шумера, собраны отрывки о поцелуях в ноги или на землю, на которую ступали, как проявление уважения или смирения родителям или священникам, но в других поцелуях упоминается как проявление полового желания.

Исследователи Троэльс Панк Арбелл и Софи Лунд Расмуссен провели исследование происхождения поцелуев. Они отмечают, что первые упоминания о поцелуях возникли в шумерских текстах, принадлежащих к старой Месопотамии. В своей статье в журнале Science, они показывают, что эта форма физического проявления интимности практиковалась на обширной географической территории в давние времена.

Исследователи также отмечают, что другие виды, более близкие к человеку, такие как бонобо и шимпанзе, также проявляют подобные проявления. Это свидетельствует о том, что поцелуи могут быть свойственны не только людям, но и другим видам.

Согласно эволюционным антропологам, романтично-сексуальные поцелуи могут возникнуть как средство оценки потенциального партнера и способствовать формированию связей и сексуальному возбуждению. Химические сигналы, передаваемые через слюну и дыхание, могут вызвать чувство привязанности и желания.

Поцелуи также способствуют установлению связи между двумя людьми, способствуют чувству безопасности и любви. Химические сигналы, такие как окситоцин и дофамин, оказывают влияние на наши эмоции и поведение.

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