В Месопотамії знайшли зображення любовних поцілунків віком 4500 років (фото)

Поцілунок – це звичка, яка супроводжує людство на протязі багатьох століть. Хоча точний час появи перших поцілунків не відомий, перші писемні згадки про них з'явилися близько 4500 років тому в Месопотамії.

З того часу поцілунки виконували різноманітні функції, які існують й донині: вони можуть бути частиною статевого акту, вираженням прихильності, поваги, а навіть мати релігійне або забобонне значення. За деякими антропологами, поцілунки спочатку могли виконувати функцію пошуку ідеального партнера за допомогою хімічних сигналів, що передаються під час цього акту.

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Шеріл Кіршенбаум, авторка книги "Наука про поцілунки", вивчила дослідження кількох антропологів, які пов'язують перші згадки про поцілунки з індуїстською цивілізацією в Індії близько 3500 років тому. Звідти ця практика поширилася до Стародавньої Греції за часів Олександра Македонського.

У священних текстах індуїзму, таких як Атхарваведа, відсутнє конкретне слово, яке б позначало поцілунок, проте знайдені фрази, які можна було б перекласти як "нюхати губами" або "облизування молодої особи". Деякі поеми, такі як Махабхарата, описують поцілунок як зближення губ. Однак ці тексти є пізнішими, порівняно з "Камасутрою".

Причини, чому ми цілуємося, були предметом дослідження двох датських вчених. У їх статті, опублікованій у журналі Science, зазначено, що перші згадки про поцілунок з'явилися в шумерських текстах, що належать до цивілізації, яка розвивалася на території сучасного Іраку. Один з авторів статті, професор Троельс Панк Арбелл з Копенгагенського університету, який є експертом з дослідження стародавніх цивілізацій Близького Сходу, зазначає, що перші текстові документи, які свідчать про романтично-сексуальні поцілунки, з'явилися близько 2500 років до нашої ери в стародавній Месопотамії.

Сама писемність була відкрита на цьому регіоні близько 5200 років тому і використовувалася до 80 років після нашої ери. В цей період було багато текстових джерел, хоча вони використовувалися переважно для адміністративних цілей, що означає, що інші типи текстів поступово з'являлися. Нам знадобилося 700 років, щоб знайти текст, що стосується поцілунків.

Перші згадки про поцілунки зустрічаються в міфологічних оповіданнях про богів. Трохи пізніше, зокрема на початку другого тисячоліття до нашої ери, ми знаходимо чіткі згадки про поцілунки у приватних документах. Перша ризикована згадка про поцілунок з'являється в міфологічному тексті під назвою "Циліндр Бартона", який був написаний шумерською мовою між 4350 і 4500 роками тому. У цьому тексті можна знайти такий абзац:

"Ці дні справді давно минули. Ці ночі справді далекі ночі. Ці роки, звичайно, далекі роки. Бушувала гроза, спалахували блискавки. У священному районі міста Ніппур вирувала буря, спалахувала блискавка. Небо розмовляло із Землею. Земля говорила з небом. Він мав стосунки статевий з богинею "Велика-Добра-Пані-Неба", старшою сестрою бога Енліля, Нінхурсаг. Він поцілував її. Він запліднив її лоно семи близнюками".

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Цей текст написано тисячоліття перед священними індуїстськими віршами, де говориться про з'єднання губ. У пізніших табличках шумерських текстів є згадки про різні види поцілунків. Наприклад, на аккадських табличках, які належать цивілізації на північ від Шумеру, зібрані уривки про поцілунки у ноги або на землю, на яку ступали, як вияв поваги або покори батькам або священникам, але в інших поцілунках згадується як прояв статевого бажання.

Дослідники Троельс Панк Арбелл та Софі Лунд Расмуссен провели дослідження про походження поцілунків. Вони відзначають, що перші згадки про поцілунки з'явилися в шумерських текстах, що належать до стародавньої Месопотамії. У своїй статті в журналі Science, вони показують, що ця форма фізичного прояву інтимності практикувалася на великій географічній території у давні часи.

Дослідники також зазначають, що інші види, найближчі до людини, такі як бонобо та шимпанзе, також виявляють подібні прояви. Це свідчить про те, що поцілунки можуть бути властивими не тільки людям, а й іншим видам.

Згідно з еволюційними антропологами, романтично-сексуальні поцілунки можуть виникнути як засіб оцінки потенційного партнера і сприяти формуванню зв'язків і сексуальному збудженню. Хімічні сигнали, що передаються через слину і дихання, можуть викликати почуття прив'язаності та бажання.

Поцілунки також сприяють встановленню зв'язку між двома людьми, сприяють почуттю безпеки та любові. Хімічні сигнали, такі як окситоцин і дофамін, впливають на наші емоції та поведінку.

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