В Минэкономики объяснили, почему не началась программа по замене ламп и когда она стартует

В Министерстве экономики рассказали, когда состоится анонсированная ранее программа бесплатного обмена ламп накаливания. В ведомстве ранее сообщалось, что она должна была начаться в январе.

Эту информацию распространили в телеграмм-каналах со ссылкой на пресс-службу минэкономики. Там подтвердили, что подобная программа действительно запланирована.

“Программа действительно стартует в январе, однако точная дата ее запуска пока не определена. Механизм обмена еще находится в стадии разработки, продолжается формализация всех необходимых для запуска процедур", - говорится в пояснении от минэкономики.

Там пообещали сообщить о подробных условиях этой программы и приглашении на презентацию в будущем.

Согласно сообщению, планируется провести совместное мероприятие с министерством цифровой трансформации и АО "Укрпочта".

Напомним, что ранее в сети появилась информация о том, что правительство планирует произвести замену ламп накаливания. Речь шла о большой цифре – 50 млн. шт. Эта программа, по подсчетам специалистов, помогла сократить нагрузку на энергосистему. Отмечалось, что часть программы должна была профинансировать Еврокомиссия.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !