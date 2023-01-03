В Мінекономіки пояснили, чому не почалася програма з обміну ламп і коли вона стартує

В Міністерстві економіки розповіли, коли відбудеться анонсована раніше програма безкоштовного обміну ламп розжарювання. У відомстві раніше повідомляли, що вона повинна була початися у січні.

Цю інформацію розповсюдили в телеграм-каналах з посиланням на пресслужбу мінекономіки. Там підтвердили, що така програма дійсно запланована.

“Програма дійсно стартує у січні, проте точна дата її запуску поки не визначена. Механізм обміну ще знаходиться на стадії розробробки, триває формалізація всіх необхідних для запуску процедур", - йдеться в поясненні від мінекономіки.

Там пообіцяли повідомити про детальні умови цієї програми та запрошення на презентацію у майбутньому.

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Згідно з повідомленням, планується провести спільний захід з міністерством цифрової трансформації та АТ “Укрпошта".

Нагадаємо, що раніше в мережі зявилася інформація, що уряд планує провести заміну ламп розжарювання. Йшлося про велику цифру - 50 млн. Ця програма, за підрахунками фахівців, допомогла скоротити навантаження на енергосистему. Зазначалося, що частину програми повинна була профінансувати Єврокомісія.

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