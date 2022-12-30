Українців закликали позбавлятися ламп розжарювання: яка є альтернатива

З 1 січня 2023 року в Україні стартує акція, покликана заохотити українців економити електроенергію. Громадяни зможуть безплатно обміняти старі лампи розжарювання на економні LED-лампочки.

Планується замінити близько 50 млн старих лампочок. Один українець може отримати 5 світлодіодних ламп.

Інформаційний портал "Житло" повідомив про переваги та недоліки різних типів ламп, щоб було зрозуміло, чи дійсно заміна освітлювальних пристроїв допоможе економити електрику.

Потужність лампочок вимірюється у Ватах (Вт), а світловий потік в Люменах (Lm) – чим більша цифра, тим лампочка яскравіше світитиме. Температура ж кольору світла вимірюється в Кельвінах (К), а яскравість (або сила кольору) вимірюється в Канделах (cd).

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Щоб визначити коефіцієнт корисної дії лампочки, потрібно визначити відношення світлового потоку до потужності (Lm/Вт).

Зазначається, що лампи розжарювання мають такі недоліки:

поглинають багато електроенергії,

працюють максимум до тисячі годин,

при частому увімкненні/вимкненні частіше перегорають.

Видання з'ясувало, що LED-лампи можуть працювати у п'ять разів довше за лампи розжарювання. Також вони економлять до 80% енергії.

"При немалій вартості люмінесцентних ламп (ЛЛ) та LED за час їх роботи (від 6-12 тис. год. і до 50 тис. год.) можна зекономити 165-1314 грн. І це на одній лампі", – йдеться у повідомленні.

Якість освітлення ламп розжарювання до того ж поступається світлодіодним лампам, оскільки вони мають низький світловий потік: ефективність світловіддачі лампи розжарювання потужністю 40 Вт становить 10,5 Lm/W. Світлодіодна лампа потужністю 5 Вт світитиме вшестеро яскравіше.

Що краще: світлодіодні (LED) чи люмінесцентні лампи (ЛЛ)?

Люмінесцентні лампи містять ртуть, LED-лампи ні. При правильному використанні та стабільному струмі світлодіодні лампи можуть працювати майже 7 років, а люмінесцентні – два.

Вартість цих ламп теж різна. За люмінесцентні доведеться заплатити 25-40 грн, світлодіодні коштуватимуть від 80 до 250 грн.

Світловий потік цих ламп з часом знижується: люмінесцентні можуть втратити 15-37% Lm, LED – до 20%, проте світлодіодні лампи до кінця терміну роботи не втрачають температури кольору. До того ж світлодіодні лампи нагріваються менше, ніж люмінесцентні.

Ще одна перевага LED-ламп – стійкість до низьких температур.

Фахівці визначили такі переваги LED-ламп:

Низьке енергоспоживання.

Тривалий час експлуатації.

Високий ресурс стійкості.

Чистота і різноманітність кольорів.

Направленість випромінювання.

Можливе регулювати інтенсивності освітлення.

Низька робоча напруга.

Низькі витрати на експлуатацію освітлюваних приладів.

Екологічна і протипожежна безпека.

Світло цих ламп не втомлює очі внаслідок відсутності мерехтіння.

Відсутня необхідність спеціальної утилізації.

Відсутній ефект стробоскопа.

Працюють при низьких температурах.

Мають різні варіанти потужності.

Максимальний світловий потік досягається одразу після вмикання.

Високий рівень передачі кольору.

Які недоліки світлодіодних ламп:

Світловий потік, вказаний на упаковці, не завжди відповідає реальній світловіддачі та з часом знижується. Висока ціна.

Нагадаємо, про програму безплатного обміну застарілих ламп розжарювання на нові світлодіодні стало відомо нещодавно. Таким чином влада намагатиметься скоротити навантаження на електросистему.

Як повідомила міністр економіки Юлія Свириденко, частину коштів на закупку лампочок профінансує Євросоюз.

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