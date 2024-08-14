В Минэкономики рассказали, сколько людей получили бронирование от мобилизации через Дию

В Украине можно оформить бронирование от мобилизации без посещения ТЦК. Для этого нужно подать заявку через портал Дия.

По состоянию на среду, 14 августа, критически важные предприятия забронировали через портал Дия примерно 160 тысяч военнообязанных украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"Бизнес продолжает активно бронировать своих работников благодаря порталу Дия... Процесс происходит автоматически, что позволяет сократить как время подачи документов бизнесом, так и время ожидания получения результатов", – заявила глава Минэкономики Юлия Свириденко.

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Наиболее активно предприятия бронируют работников в следующих регионах:

Киевская область – 55 тысяч;

Днепропетровская область – 16,6 тысячи;

Львовская область – 13,7 тысячи;

Харьковская область – 9,7 тысяч;

Одесская область – 7,7 тысячи.

Сколько человек забронировались от мобилизации в Дии. Источник: Минэкономики Сколько человек забронировались от мобилизации в Дии. Источник: Минэкономики

В ведомстве напомнили, что документы можно представлять не только онлайн, но и в бумажной форме.

Напомним, ранее Комитет по нацбезопасности поддержал запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет.

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