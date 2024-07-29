В Минэкономики рассказали, сколько украинцев забронировали от призыва через Дию

В Украине ряд граждан могут получить бронирование от мобилизации. В частности, оформить бронь можно через приложение Дия.

С момента запуска электронного бронирования сотрудников через приложение Дия оно было использовано для 76 тысяч сотрудников. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко в своем Facebook.

"Активно развивается и электронное бронирование. На сегодняшний день через платформу Дия забронировали 76 тысяч сотрудников критически важных предприятий и тех предприятий, которые работают на нужды Сил безопасности и обороны", – отметила она.

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Добавим, за первую неделю работы услуги бронированием воспользовались 55 тысяч человек. Больше всего мужчин регистрацию прошли в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, сколько обучают мобилизованным без опыта военной службы.

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