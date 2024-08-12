В Минобороны анонсировали электронное направление на ВЛК: когда введут

В Украине ТЦК направляет военнообязанных и действующих бойцов на ВЛК. Минобороны Украины совместно с Минздравом работают над введением электронных направлений.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии УП. Скорее всего, в таком направлении будет QR-код, по которому врачи ВЛК смогут идентифицировать человека.

"Минобороны сейчас консультируется с Министерством здравоохранения, как внедрить электронные направления на ВЛК через "Резерв+" как для военнообязанных, так и для действующих бойцов", – пояснила Черногоренко.

Читайте также: Мужчина не пошел по вызову в ТЦК, потому что пас коров: что решил суд

Также Минобороны работает с Минздравом по созданию электронной системы для военных врачей. В нем будет отображаться вся информация о лечении бойцов.

Черногоренко отметила, что сейчас такие данные можно получить в центральной базе любого госпиталя или больницы, если запросить. По ее мнению, необходимо создать отдельную базу с историями лечения или реабилитации бойцов для удобства работы военных врачей, и такой механизм планируется внедрить до конца 2024 года.

Напомним, ранее Комитет по нацбезопасности поддержал запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!