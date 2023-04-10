В Минобороны объяснили, кто может говорить о контрнаступлении ВСУ

Вооруженные силы Украины в ближайшее время должны идти в полномасштабное контрнаступление. Заместитель главы Минобороны Анна Маляр пояснила, что информацию о наступательных действиях могут предоставлять только три человека.

Речь идет о президенте Владимире Зеленском, министре обороны Алексее Резникове и главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Об этом Маляр сказала во время телемарафона.

"Современная война – это, прежде всего, информационная война. И мы должны быть готовы к тому, что могут быть любые вбросы информации, любые информационно-психологические операции. Поэтому к любой информации надо относиться критически, проверять ее, искать источник", – отметила она.

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Замглавы Минобороны добавила, что правдивые данные о ходе боевых действий и планах ВСУ могут предоставлять исключительно официальные источники. Она также объяснила, почему некоторую информацию не озвучивают публично.

"Что касается планов ВСУ, нужно понимать, что они держатся в секрете. Поэтому любые обсуждения этих планов, надо понимать, что это обсуждение очевидно чьих-либо предположений. Говорить официально об этом могут три человека, если речь о контрнаступлении – это президент, министр обороны и главнокомандующий ВСУ. Все остальные их цитируют", – подчеркнула Маляр.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление весной 2023 года.

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