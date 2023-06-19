В Минобороны подтвердили освобождение Пятихаток на Запорожье (карта фронта)

На Таврическом направлении бойцы ВСУ через две недели наступательных операций освободили от врага уже 8 населенных пунктов. От врага зачищено: Новодаровку, Левадное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, подразделения ОСУВ "Таврия" на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв.

"Активная работа Сил обороны таврического направления продолжается", – добавила Маляр.

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Что касается потерь врага, замминистра добавила, что на прошлой неделе бойцы ВСУ обезвредили до 5 тысяч живой силы оккупантов (более 4600 убитых и раненых). Было взято в плен более 80 солдат армии России.

"Также нашими силами обороны было уничтожено более 400 единиц вражеской техники и вооружения, среди которых вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и многое другое", — добавила она.

Маляр говорит, что на востоке враг прилагал немало усилий, чтобы остановить продвижение наших войск на Бахмутском направлении. Перебросил туда дополнительные подразделения и увеличил количество обстрелов.

"Общая интенсивность боев на этом направлении на прошлой неделе снизилась, вместе с тем продолжались бои - произошло 41 боеприкосновение и наши войска продвинулись в глубину противника на нескольких участках. Враг продолжал на прошлой неделе наступать на Лимано-Купьянском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ни одного метра земли на этих направлениях мы не потеряли благодаря профессионализму и мужеству наших бойцов", – резюмировала чиновник Минобороны.

Напомним, силы обороны на днях нанесли значительные потери российской армии на южном направлении. Было уничтожено более 70 единиц военной техники врага и в пять рот личного состава противника.

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