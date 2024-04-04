В Минобороны рассказали, когда запустят электронный кабинет военнообязанного
Министерство обороны Украины работает над созданием электронного военнообязанного кабинета. По словам замминистра обороны Украины Екатерины Черногоренко, сервис запустят этим летом.
Она рассказала, что военнообязанным не нужно будет регистрировать кабинет – все профили будут созданы заранее системой. Об этом Черногоренко заявила в эфире телемарафона.
"Фактически это будет готовая опция для такой работы, но пользоваться таким электронным кабинетом или нет – это дело каждого гражданина или гражданки", – отметила она.
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Замминистра добавила, что сервис позволит обновлять личные данные без посещения ТЦК. В то же время, в электронном кабинете будет храниться только та информация, которая прописана в законе.
"Каждый военнообязанный сможет запросить электронный кабинет в другие реестры и таким образом пополнить или актуализировать свои данные в "Оберег", – указала Черногоренко.
Напомним, 2 апреля 2024 года Владимир Зеленский подписал законы о мобилизации с 25 лет и об электронном кабинете военнообязанных.
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