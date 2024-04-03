Що таке електронний кабінет військовозобовʼязаного та коли запрацює

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №10062 "Про внесення змін до деяких законів України", який знаменує собою значний крок у цифровізації Збройних сил України.

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Цей закон відкриває нові можливості для покращення взаємодії між військовослужбовцями, військовозобов'язаними та Міністерством оборони, повідомили в оборонному відомстві.

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Основні зміни, що їх запроваджує закон:

Створення електронного кабінету військовозобов'язаного: громадяни зможуть зареєструватися в системі та отримати доступ до своїх особистих даних, таких як освіта, знання іноземних мов, сімейний стан тощо. Це дозволить їм самостійно оновлювати інформацію та спростити процес взаємодії з ТЦК.

Розробка мобільного застосунку Армія+: застосунок буде містити такі функції, як подання електронних рапортів, доступ до бази знань та можливість надати зворотний зв'язок. Бета-версія застосунку очікується влітку 2024 року.

Розміщення ІТ-систем України в хмарах країн-членів НАТО: це посилить кіберзахист даних та покращить обмін інформацією з партнерами.

Удосконалення взаємодії реєстру "Оберіг" з іншими реєстрами: це розширить перелік відомостей про військовозобов'язаних, зменшуючи потребу в збиранні паперових документів.

Автоматизація процесу отримання статусу учасника бойових дій: у деяких випадках статус буде надаватися без участі комісії, що значно спростить процедуру для військовослужбовців.

Заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко прокоментувала закон:

"Законопроєкт 10062 — це величезний крок для революційних змін в армії. Завдяки цифровізації сервіси для військовослужбовців та військовозобов'язаних стануть простішими, а наші військові IT-системи можна буде розвивати більш гнучко. Я впевнена, що інновації та зручні сервіси здатні кардинально змінити українське військо".

Підписання цього закону є важливим кроком у модернізації Збройних сил України. Цифровізація дозволить покращити ефективність роботи, підвищити рівень захисту інформації та зробити сервіси для військовослужбовців більш зручними.

Нагадаємо, 2 квітня 2024 року Володимир Зеленський підписав закони про мобілізацію з 25 років та про електронний кабінет військовозобов'язаних.

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