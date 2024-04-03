Что такое электронный кабинет военнообязанного и когда заработает

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10062 "О внесении изменений в некоторые законы Украины", знаменующий собой значительный шаг в цифровизации Вооруженных сил Украины.

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Закон открывает новые возможности для улучшения взаимодействия между военнослужащими, военнообязанными и Министерством обороны, сообщили в оборонном ведомстве.

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Основные изменения, вводимые законом:

Создание электронного военнообязанного кабинета: граждане смогут зарегистрироваться в системе и получить доступ к своим личным данным, таким как образование, знание иностранных языков, семейное положение и т.д. Это позволит им самостоятельно обновлять информацию и упростить процесс взаимодействия с ТЦК.

Разработка мобильного приложения Армия+: приложение будет содержать такие функции, как предоставление электронных рапортов, доступ к базе знаний и возможность предоставления обратной связи. Бета-версия приложения ожидается летом 2024 года.

Размещение ІТ-систем Украины в облаках стран-членов НАТО: это усилит киберзащиту данных и улучшит обмен информацией с партнерами.

Совершенствование взаимодействия реестра "Оберег" с другими реестрами: это расширит перечень сведений о военнообязанных, уменьшая потребность в сборе бумажных документов.

Автоматизация процесса получения статуса участника боевых действий: в некоторых случаях статус будет предоставляться без участия комиссии, что значительно упростит процедуру для военнослужащих.

Заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко прокомментировала закон:

"Законопроект 10062 - это огромный шаг для революционных изменений в армии. Благодаря цифровизации сервисы для военнослужащих и военнообязанных станут проще, а наши военные IT-системы можно будет развивать более гибко. Я уверена, что инновации и удобные сервисы способны кардинально изменить украинское войско".

Подписание этого закона является важным шагом по модернизации Вооруженных сил Украины. Цифризация позволит улучшить эффективность работы, повысить уровень защиты информации и сделать сервисы для военнослужащих более удобными.

Напомним, 2 апреля 2024 года Владимир Зеленский подписал законы о мобилизации с 25 лет и об электронном кабинете военнообязанных.

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