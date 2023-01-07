В Минсоце сообщили, как будут проверять переселенцев, получающих выплаты

В Украине власти будут избирательно проверять внутренних переселенцев, которым выплачивается помощь от государства. В случае выявления нарушений ВПЛ могут потерять возможность получать выплаты.

Заместитель председателя Министерства социальной политики Виталий Музыченко объяснил, как будут проводить проверки внутренне перемещенных лиц и кого лишат выплат в 2023 году. Его слова приводит пресс-служба Минсоца.

Музыченко утверждает, что будут проверять фактические места ВПЛ, однако в исключительных случаях. "Такие проверки будут сфокусированы на том, чтобы проверить данные, поступающие от правоохранительных органов, или от органов социальной защиты населения, или от органов местного самоуправления в случае, если будут основания полагать, что человек не проживает по месту жительства, которое он указал при регистрации ВПЛ", – сказал он.

Представитель Минсоца напомнил об автоматическом продлении выплат для переселенцев с 1 января 2023 года. Он отметил, что ВПЛ не нужно снова подавать заявления на выплаты.

В ведомстве напомнили, что во время отопительного периода размеры компенсаций за приют внутренне перемещенных лиц составляют 30 грн за одного человека каждый день.

Напомним, ранее в Минсоцполитики сообщили, что будут проводить проверки ВПЛ. В случае выявления нарушений, украинцев будут лишать денежных выплат.

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