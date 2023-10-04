В Минсоцполитики напомнили нормы потребления газа и вывоза мусора для получения жилищной субсидии

В Украине существует несколько вариантов социальных норм получения субсидии на отопление, которые зависят от способа отопления жилья. Субсидия в Украине предоставляется гражданам, которые не могут оплатить полную стоимость коммунальных услуг. Однако объем этих услуг не является неограниченным и регулируется социальными нормами. Например, количество потребленной электроэнергии, за которое будет возмещено государством, ограничено и зависит от наличия газовой колонки и централизованной поставки горячей воды.

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Эти социальные нормы потребления можно найти на официальном сайте Министерства социальной политики Украины. Важно отметить, что затраты на отопление составляют значительную часть коммунальных расходов граждан, особенно осенью и зимой.

Социальные нормы получения субсидии на отопление включают вычисление площади жилья, которая подпадает под субсидию. По этим нормам на каждого человека предоставляется субсидия для содержания жилья и отопления на площадь 13,65 квадратных метров, а дополнительно 35,22 квадратных метров на каждую семью. Если субсидию получает нетрудоспособное безработное лицо, проживающее в одиночку, то социальная норма на жилье увеличивается на 30%.

Вторая социальная норма касается потребления тепловой энергии. Согласно ей, для отапливаемой площади в 1 квадратный метр требуется 0,0383 Гкал тепловой энергии в течение отопительного сезона. Относительно потребления природного газа для отопления норма составляет 4 кубометра на 1 квадратный метр отапливаемой площади с учетом соответствующего коэффициента.

Социальные нормы потребления газа также зависят от наличия газовой плиты и горячего водоснабжения. Если есть газовая плита для приготовления пищи, то норма составляет 3,3 кубометра на человека. Если есть газовая плита, но нет горячего водоснабжения и газовой колонки, норма увеличивается до 5,4 кубометров на одного человека. А если есть газовая плита и газовый водонагреватель, то социальная норма составляет 10,5 кубометра на человека.

Нормы для вывоза отходов также учитывают разные ситуации. Если это жесткие, крупногабаритные ремонтные и жидкие отходы, то норма составляет 0,4167 кубометра на человека. В случае отсутствия централизованной системы водоотвода, но наличия водоснабжения и выгребной ямы норма для жидких отходов составляет 0,76 кубометра на одного человека или 3,6 кубометра на одно домохозяйство.

Напомним, этой зимой украинцев могут ожидать более длинные отключения электричества, чем в прошлом сезоне, света может не быть по 10 часов.

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