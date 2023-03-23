В Минсоцполитики объяснили, повысят ли пенсионный возраст в Украине

В Украине выход на пенсию зависит от количества страхового стажа. В 2023 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 30 лет стажа.

Впрочем, многие граждане переживают из-за возможности повышения пенсионного возраста. Первый заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак в эфире телемарафона прокомментировала этот вопрос.

По ее словам, правительство не планирует повышение пенсионного возраста в Украине. Впрочем, к 2028 году будет расти необходимое минимальное количество страхового стажа.

Читайте также: Пенсионерам нужно подать заявку, чтобы не остаться без выплат

Также Марчак сообщила об индексации пенсий с 1 апреля и 1 июля.

"Нет, этот вопрос не рассматривается. Собственно, индексация не имеет рисков, она уже состоялась как факт. 1 апреля состоится ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, а с 1 июля будут индексированы пенсии для тех лиц, которые были государственными служащими или сотрудниками местных органов власти. , учеными и для других категорий граждан", – отметила представитель Минсоцполитики.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!