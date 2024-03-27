В Минсоцполитики ответили, будет ли дополнительное повышение пенсий в 2024 году
Будут ли повышать пенсии в 2024 году
Деньги любят счет! Давайте разберемся, кому и когда ожидать повышения пенсий в 2024 году. Индексация пенсий уже прошла в марте.
Некоторые пенсионеры остались недовольны, ведь прирост был незначительным. Однако не все так плохо! В течение года пенсии все-таки будут расти, но не для всех, пишет ТСН.
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Вот что ждать:
- Перерасчет пенсий работающим пенсионерам: с 1 апреля. Каждому увеличат пенсию индивидуально в зависимости от заработка и размера уже начисленной пенсии.
- Повышение пенсий 65-летним и старше: с 1 июля или после 65-го дня рождения. Тем, кто получает пенсию менее 40% от минимальной зарплаты (3200 грн).
- Доплаты по возрасту:
- 70-летним – по 300 грн ежемесячно.
- 80-летним и старшим – по 500 грн.
- Только при наличии полного страхового стажа.
Помните:
- Не почувствуют индексацию те, кто получает наибольшие пенсии, пенсионеры с выплатами меньше минимальных, а также вышедшие на пенсию в течение последних трех лет.
- Минимальный стаж для выхода на пенсию в 2024 году вырос:
- 60 лет – 31 год стажа.
- 63 года – 21 год стажа.
- 65 лет – от 15 до 21 года стажа.
Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.
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