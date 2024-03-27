В Минсоцполитики ответили, будет ли дополнительное повышение пенсий в 2024 году

Будут ли повышать пенсии в 2024 году

Деньги любят счет! Давайте разберемся, кому и когда ожидать повышения пенсий в 2024 году. Индексация пенсий уже прошла в марте.

Некоторые пенсионеры остались недовольны, ведь прирост был незначительным. Однако не все так плохо! В течение года пенсии все-таки будут расти, но не для всех, пишет ТСН.

Читайте также: Какие пенсионные выплаты выросли вместе с увеличением прожиточного минимума в 2024 году

Вот что ждать:

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам: с 1 апреля. Каждому увеличат пенсию индивидуально в зависимости от заработка и размера уже начисленной пенсии.

с 1 апреля. Каждому увеличат пенсию индивидуально в зависимости от заработка и размера уже начисленной пенсии. Повышение пенсий 65-летним и старше: с 1 июля или после 65-го дня рождения. Тем, кто получает пенсию менее 40% от минимальной зарплаты (3200 грн).

с 1 июля или после 65-го дня рождения. Тем, кто получает пенсию менее 40% от минимальной зарплаты (3200 грн). Доплаты по возрасту: 70-летним – по 300 грн ежемесячно. 80-летним и старшим – по 500 грн. Только при наличии полного страхового стажа.



Помните:

Не почувствуют индексацию те, кто получает наибольшие пенсии, пенсионеры с выплатами меньше минимальных, а также вышедшие на пенсию в течение последних трех лет.

Минимальный стаж для выхода на пенсию в 2024 году вырос: 60 лет – 31 год стажа. 63 года – 21 год стажа. 65 лет – от 15 до 21 года стажа.



Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!