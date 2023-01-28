В Минсоцполитики планируют лишить ряд граждан пенсий: о ком идет речь

В Минсоцполитики предлагают лишить определенную группу украинцев пенсионные выплаты. Речь идет об осужденных за преступления против национальной безопасности Украины и скрывающихся от суда.

Также пенсии предлагают лишать коллаборантов. Об этом со ссылкой на проект Минсоцполитики сообщили на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Отмечается, что в ведомстве предлагают лишить пенсионных выплат лиц, осужденных за:

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (статья 109 Уголовного кодекса Украины);

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (статья 110);

государственную измену (статья 111);

коллаборационную деятельность (части третья – восьмая, статьи 111-1).

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Кроме этого предлагается не выплачивать пенсии лицам, подозреваемым или обвиняемым в совершении уголовного правонарушения против национальной безопасности Украины. Также хотят лишить пенсионных выплат тех, кто объявлен в розыск.

Уточняется, что пенсии возобновят после отбывания наказания.

Напомним, что в 2023 году не будет производиться перерасчет минимальной пенсии и некоторых надбавок, привязанных к этому показателю. Однако в правительстве пообещали провести традиционную индексацию пенсионных выплат, несмотря на военное положение.

Также у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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