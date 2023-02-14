В Минсоцполитики рассказали, на сколько вырастут пенсии после индексации в марте

Глава Минсоцполитики Оксана Жолнович заверила, что индексацию пенсионных выплат не будут переносить с марта на апрель. Кроме того, она рассказала, на сколько повысятся пенсионные выплаты.

По ее словам, после индексации пенсии возрастут на 18–20%. Об этом пишет "На пенсии".

Отмечается, что окончательные расчеты станут известны, когда Кабмин обнародует постановление об индексации в конце февраля 2023 года.

“Мы будем повышать пенсии, учитывая инфляцию в марте... Процент сказать еще не могу, потому что он сложно рассчитывается, не очень равен инфляции, а более гибок. Но я думаю, от 18 до 20 процентов увеличение будет", – указала Жолнович.

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Глава Минсоцполитики добавила, что правительству удалось сохранить выплаты пенсий благодаря украинским военным.

“Пенсионный фонд за этот промежуток времени фактически продемонстрировал свою устойчивость, и это произошло, как бы то ни было, но благодаря нашим воинам, потому что около миллиона людей пошли служить в армию, там у них достаточно высокие заработные платы из этих зарплат у нас есть единственный социальный взнос, который идет в Пенсионный фонд, что позволило стабилизировать пенсионный фонд, не провалить его, то есть наши внутренние деньги, которые мы платим военным, работают как инструмент поддержки пенсионеров", – пояснила она.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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