В Минздраве дали новые советы, как действовать при взрыве на ЗАЭС

Министерство здравоохранения из-за угрозы подрыва россиянами Запорожской АЭС дало рекомендации, как действовать и что делать при утечке радиации. Эти правила нахождения в зоне радиационной аварии касаются тех, кого не будут эвакуировать.

В Минздраве советуют позаботиться о запасах воды и продовольствия, стоит подготовить и запас лекарств.

В случае объявления о радиационной опасности нужно позакрывать окна и двери и уплотнить их. Закрыть вентиляционные отверстия.

"Находитесь в максимально изолированном помещении как можно дальше от окон. Включите телевизор или радио и следите за официальными сообщениями властей. Оставайтесь в помещении и сохраняйте спокойствие", – добавили в ведомстве.

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Также важно не покидать помещение до официального разрешения органов власти.

В Минздраве предупредили тех, кто уже закупился таблетками йодида калия – не употребляйте его, если не было соответствующих рекомендаций для вашего населенного пункта. Йодид калия, если его принимать вовремя и в определенной дозировке, блокирует поглощение радиоактивного йода щитовидной железой. Это снижает риск развития рака щитовидной железы и других ее заболеваний.

Также не стоит употреблять воду из централизованных источников водоснабжения – она может быть опасна. Также важно позаботиться о домашних животных и не разрешать им гулять на улице.

Если в момент радиационной утечки вы находились на улице, нужно снять с себя одежду и не заносить ее в помещение. Когда зайдете в укрытие, лучше помыться с мылом, голову вымойте шампунем.

"Не используйте кондиционеры для волос, так как они могут закрепить на нем радиоактивный материал. Не трите и не поцарапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны. Если возможности принять душ нет, вымойте с мылом под проточной водой руки, лица и открытые части тела. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью", – добавили в Минздраве.

Напомним, в Запорожье начались учения на случай аварии на ЗАЭС.

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