В Минздраве объяснили, как будет происходить мобилизация медиков

Медики в Украине военнообязанны на время военного положения. Однако многие не понимают, как будет происходить бронирование медицинских работников.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в интервью BBC News Украина. По его словам, бронирование в этом случае условно.

"Ибо это наша работа с Минобороны, чтобы обеспечить и оказание медицинской помощи в гражданском секторе, и чтобы была медицинская помощь для тех, кто сегодня с оружием в руках защищает нашу независимость", – сказал министр.

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По словам Ляшко, это процесс постоянный, и ведомство следит за тем, какие специальности лучше перебрасывать, чтобы система здравоохранения не остановилась.

"Если из одного заведения забирают столько специалистов, что это останавливает процесс, мы вмешиваемся и, поверьте, нам навстречу идет и Минобороны, и командование Медицинских сил. Мы через сухопутные войска дозваниваемся до этого ТЦК, рассматриваем конкретную ситуацию и возвращаем ее в то русло, позволяющее нам и держать медицинскую часть ВСУ в боевой готовности, и обеспечить предоставление медицинской помощи в гражданских учреждениях здравоохранения", – пояснил он.

Ляшко добавил, в заведениях регионального уровня, которые в подчинении либо областного совета, либо органов местного самоуправления – руководитель заведения представляет списки в военную администрацию. Военная администрация передает на бронирование в Минобороны.

"Это бронь, которая показывает, что вот эти люди нам нужны для критического обеспечения оказания медицинской помощи в этом конкретном заведении. Но если нам Силы безопасности и обороны скажут, что нужно такое количество медицинских работников, мы будем перестраивать оказание медицинской помощи, чтобы военный сектор не страдал", – объяснил он.

Ранее мы рассказывали, что в Минобороны объяснили разницу между снятием и исключением из военного учета.

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