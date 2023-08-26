В Минздраве рассказали, как бесплатно сделать маммографию

Каждая женщина не должна забывать заботиться о своем здоровье. Особенно это касается здоровья груди.

Об этом сообщили в Минздраве в Facebook. Украинки могут бесплатно пройти диагностику по методу маммографии по программе медицинских гарантий. С начала года этим воспользовалось уже 224 495 пациенток.

Маммография – это распространенный, точный и наиболее эффективный способ обследования здоровья груди на сегодняшний день, говорилось в сообщении.

При наличии показаний скрининговую маммографию нужно делать ежегодно, поскольку он может выявить раковые заболевания на самых ранних и излечимых стадиях заболевания. Маммография позволяет увидеть аномальное развитие ткани за два года до того, как врач сможет выявить изменения пальпацией (руками).

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Кто входит в группу риска:

женщины после 45 лет;

женщины любого возраста, имеющие подозрение на опухолевые новообразования, обнаруженные во время мануального осмотра или УЗИ исследовании;

женщины, у которых ближайшие прямые родственники имели рак молочной железы.

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться к семейному врачу, который направит пациентку на обследование и выдаст соответствующее направление, в случае обнаружения показаний.

В безвозмездную услугу включена консультация врача, проведение исследования, анализ и описание результатов, добавили в Минздраве.

Напомним, осенью Украина может столкнуться с новым всплеском заболеваемости COVID-19.

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