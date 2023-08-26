У МОЗ розповіли, як безкоштовно зробити мамографію

Кожна жінка не повинна забувати дбати про своє здоров'я. Особливо це стосується здоров’я грудей.

Про це повідомили в МОЗ у Facebook. Зазначили, що українки можуть безкоштовно пройти діагностику за методом мамографії за програмою медичних гарантій. З початку року цим скористалося вже 224 495 пацієнток.

Мамографія – це поширений, точний і найбільш ефективний спосіб обстеження здоров’я грудей на сьогоднішній день, йшлося в повідомленні.

За наявності показань скринінгову мамографію потрібно робити щорічно, оскільки вона може виявити ракові захворювання на найбільш ранніх та виліковних стадіях захворювання. Мамографія дозволяє побачити аномальний розвиток тканини за два роки до того, як лікар зможе виявити зміни пальпацією (руками).

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Хто входить до групи ризику:

жінки після 45 років;

жінки будь-якого віку, у яких є підозра на пухлинні новоутворення, виявлені під час мануального огляду чи УЗД дослідженні;

жінки, у яких найближчі прямі родички мали/мають рак молочної залози.

Для того, щоб скористатися послугою, потрібно звернутися до сімейного лікаря, який скерує пацієнтку на обстеження та видасть відповідне направлення, у разі виявлення показів.

До безоплатної послуги включена консультація лікаря, проведення дослідження, аналіз і опис результатів, додали в МОЗ.

Нагадаємо, восени Україна може зіткнутися з новим сплеском захворюваності на COVID-19.

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