В МОН объяснили, как бороться с уклонистами, пытающимися попасть на аспирантуру

Министерство образования и науки изменит правила поступления в аспирантуру. В частности, это делается, чтобы форму обучения не использовали для уклонения от мобилизации.

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лесной в фейсбуке. По его словам, теперь вступить на контракт в аспирантуру можно будет только на заочную или вечернюю формы, не дающие право на отсрочку.

Именно контракт в министерстве рассматривали как одну из лазеек. При этом власти заявили, что увеличат вдвое количество бюджетных мест.

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"Акцент – на качество образования, поэтому приоритезируем дневную форму. И для того, чтобы не отрезать возможность поступления для настоящих, мотивированных и способных, увеличиваем количество мест на бюджете – с 3 200 до 7 000", – подчеркнул он.

В то же время остаются единый вступительный экзамен (ЕВИ) для аспирантуры и магистратуры, а проходной балл увеличивается до 160. Иностранный язык остается обязательным для поступления в магистратуру, но не будет обязательным для допуска к поступлению в аспирантуру.

Лесной добавил, что до начала полномасштабной войны ежегодно в аспирантуру (и бюджет, и контракт) поступали около 7-8 тысяч человек. В этом году МОН ввел обязательный тест для поступления в аспирантуру и магистратуру – ЕВИ (единый вступительный экзамен), и для участия в нем зарегистрировались 246 тысяч человек, из них 79% мужчины.

"Рекорд всех рекордов. Сейчас такие цифры выглядят скорее как аномалия. Аномалия, вредящая качеству образования, экономике (фиктивное обучение создает новые схемы и миллионы долларов в тени), а самое главное – национальной безопасности", – подчеркнул министр.

Напомним, ранее юрист рассказал, когда нужно подавать заявление на отсрочку от мобилизации.

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