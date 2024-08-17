В МОН сообщили об изменении учебной программы для учащихся 5-9 классов: о чем идет речь

Министерство образования и науки Украины представило обновленную Типовую образовательную программу для учащихся 5-9 классов, которая предусматривает значительные изменения в организации учебного процесса.

Новая программа предоставляет школам больше свободы в распределении учебного времени. Вместо жесткой фиксации количества часов на каждый предмет вводится понятие "резерва часов". Об этом пишет РБК.

Это позволит:

Индивидуализировать обучение: Школы смогут уделять больше внимания тем предметам, наиболее актуальным для их учеников.

Школы смогут уделять больше внимания тем предметам, наиболее актуальным для их учеников. Внедрять инновации: Благодаря резерву часов школы могут экспериментировать с новыми методами обучения, проектами и интегрированными курсами.

Благодаря резерву часов школы могут экспериментировать с новыми методами обучения, проектами и интегрированными курсами. Преодолеть обучающие потери: Часть резерва часов может быть использована для дополнительных занятий с учащимися, требующими дополнительной поддержки.

Новая программа стимулирует развитие межпредметных связей и внедрение интегрированных курсов. Это позволит учащимся видеть реальные применения знаний на практике и развивать навыки критического мышления. Система оценивания стала более гибкой и ориентированной на развитие учащихся. Большее внимание уделяется формировочной оценке, позволяющей отслеживать прогресс учащихся в течение учебного года.

Программа предусматривает дополнительные возможности для поддержки учащихся с особыми образовательными потребностями. Введены требования к разработке модельных обучающих программ, что обеспечит единый подход к обучению в разных регионах страны.

Какие преимущества дадут новые изменения?

Благодаря разнообразию учебных форм и возможности выбора, обучение станет более интересным и эффективным. Проектная деятельность и интегрированные курсы будут способствовать развитию творческих способностей учащихся. Новая программа готовит учащихся к вызовам современного мира, развивая в них компетентности, такие как критическое мышление, креативность, сотрудничество и самостоятельность. Гибкая структура программы позволит школам быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и вызовам.

Напомним, в некоторых городах Украины введут шестидневную учебу.

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