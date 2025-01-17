В 'Нафтогазе' предупредили украинцев: кому уже сейчас следует заменить счетчик

Счетчик, как и любое другое учетное устройство, необходимо вовремя заменять или проверять. Это является одним из ключевых стандартов обеспечения безопасности.

Кроме того, своевременная замена счетчика помогает избежать лишних расходов на оплату коммунальных услуг. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз"

"Замена газового счетчика является необходимой процедурой для обеспечения точности учета газа и соблюдения стандартов безопасности", – отмечается в сообщении "Нафтогаз"

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Замена счетчика может быть не только плановой, но и внеплановой, например, если во время проверки была обнаружена его неисправность.

Также важно, чтобы поверка счетчика проводилась в следующие сроки:

для электронных счетчиков она осуществляется раз в 5 лет;

для мембранных – раз в 8 лет.

Поверку, ремонт и замену счетчика может выполнять исключительно квалифицированный специалист.

Стоит заметить, что самостоятельное вмешательство в работу счетчика грозит наложением значительного штрафа, сумма которого определяется с учетом нанесенного ущерба компании.

Напомним, ранее мы говорили, сколько придется платить за доставку газа с 1 января.

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