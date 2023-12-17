В NASA показали, как смотрятся помидоры после 8 месяцев в космосе (фото, видео)

Астронавты NASA недавно обнаружили два помидора, которые считались пропавшими на Международной космической станции (МКС). Они были потеряны восемь месяцев назад во время эксперимента по выращиванию пищи без почвы.

Плоды были найдены в полиэтиленовом пакете в одном из отсеков станции, пишут в NASA. Они были обезвоженными и немного раздавленными, но за исключением некоторого изменения цвета, на них не было видимых микробных или грибковых образований.

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"Это интересно, что помидоры продержались так долго в космосе. Это указывает на то, что мы можем найти способы выращивать пищу в космосе, которая будет более устойчивой к повреждениям", – сказал проводивший эксперимент астронавт Фрэнк Рубио.

Исследование растений на борту МКС является важной частью подготовки к будущим космическим миссиям. NASA хочет научиться выращивать еду в космосе, чтобы обеспечить продовольствием астронавтов и снабдить их другими необходимыми ресурсами.

Кроме того, астронавты говорят, что время, проведенное в саду, пользуется их психикой. Он помогает им отвлечься от окружающей среды космоса и повышает нравственный дух.

NASA не планирует возвращать найденные помидоры на Землю для анализа. Они будут утилизированы.

Напомним, ранее ученые доказали, что спутник Земли – Луна имеет твердое металлическое ядро.

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