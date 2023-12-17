У NASA показали, як виглядають помідори після 8 місяців у космосі (фото, відео)

Астронавти NASA нещодавно знайшли два помідори, які вважалися зниклими на Міжнародній космічній станції (МКС). Вони були загублені вісім місяців тому під час експерименту з вирощування їжі без ґрунту.

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Плоди були знайдені в поліетиленовому пакеті в одному з відсіків станції, пишуть у NASA. Вони були зневодненими і трохи розчавленими, але за винятком деякої зміни кольору, на них не було жодних видимих мікробних або грибкових утворень.

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"Це цікаво, що помідори протрималися так довго в космосі. Це вказує на те, що ми можемо знайти способи вирощувати їжу в космосі, яка буде більш стійкою до пошкоджень", – сказав астронавт Френк Рубіо, який проводив експеримент.

Дослідження рослин на борту МКС є важливою частиною підготовки до майбутніх космічних місій. NASA хоче навчитися вирощувати їжу в космосі, щоб забезпечити продовольством астронавтів і забезпечити їх іншими необхідними ресурсами.

Крім того, астронавти кажуть, що час, проведений у саду, має користь для їхньої психіки. Він допомагає їм відволіктися від навколишнього середовища космосу і підвищує моральний дух.

NASA не планує повертати знайдені помідори на Землю для аналізу. Вони будуть утилізовані.

Нагадаємо, раніше вчені довели, що супутник Землі – Місяць має тверде металеве ядро.

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