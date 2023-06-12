В NASA заявили, что 12 июня к Земле приблизится потенциально опасный астероид.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) объявило о поступлении астероида 488453 (1994 XD), который пролетит вблизи Земли в понедельник, 12 июня. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL). На сайте можно найти интерактивную карту.

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Один из потенциально опасных астероидов, среди которых стоит упомянуть 1994 год XD, выполняет полный оборот вокруг Солнца за 3,5 года. Ученые оценивают размер этого небесного тела в диапазоне между 370 и 830 метрами, хотя точное определение его размеров сложно из-за тусклого вида и небольшой отражательной способности к солнечному свету. По данным NASA, размер этого небесного объекта составляет около 457 метров.

Астероид пролетит на расстоянии около 3,2 миллиона километров от нашей планеты со скоростью 77 292 километра в час.

Согласно критериям NASA, если астероид приближается к Земле на расстояние менее 7,4 миллиона километров и имеет размер более 150 метров, он считается "потенциально опасным объектом".

Напомним, ранее ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить нашу планету и когда это может произойти.

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