В НАТО сказали, сможет ли Украина использовать F-16 для ударов по территории россии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина после получения истребителей F-16 от союзников будет иметь право наносить удары по военным целям в россии и за пределами страны.

В интервью "Радио Свобода" Столтенберг отметил, что невозможно сказать, когда именно Украина сможет разместить F-16, но страны-союзники стремятся, чтобы это произошло как можно скорее.

Читайте также: Самолеты F-16 в небе Украины: Данилов анонсировал поставки американских истребителей (видео)

По его словам, эффект от получения F-16 будет сильнее, если пилоты, экипажи технического обслуживания и другой вспомогательный персонал будут хорошо обучены.

"Поэтому я думаю, что мы должны слушать военных экспертов, когда будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем быстрее, тем лучше", — пояснил генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что каждый союзник сам будет решать, поставлять ли F-16 в Украину, ведь разные страны имеют разную политику.

В то же время он подчеркнул, что Россия ведет против Украины захватническую войну, и Киев имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным целям за пределами страны.

Напомним, в начале февраля 2024 года в сети появилось фото с F-16, на котором можно заметить украинские трезубцы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!