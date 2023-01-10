В 'Нефтегазе' рассказали об изменениях в счетах украинцев в 2023 году: что известно

В "Нафтогазе" предупредили украинцев о возможных изменениях, касающихся бумажных счетов. В частности, клиенты компании могут отказаться от бумажных квитанций.

Сделать это можно в чат-ботах GASUA. Тем, кто не откажется от бумажных счетов, они будут приходить в дальнейшем, пишет Znaj.ua.

Отмечается, что для отмены получения бумажных квитанций требуется:

в Telegram или Вайбер запустить чат-бот GASUA;

открыть раздел "Мой счет";

далее выбрать пункт "Получать счета в Интернете".

Кроме этого клиенты "Нафтогаза" могут отказаться от платежек в бумажном виде позвонив по короткому номеру "104".

Уточняется, что для проверки начислений можно написать любой мессенджер "Нафтогаза" в личные сообщения. Там клиенту нужно будет указать:

номер лицевого счета;

ФИО;

начисление, с которым не согласны.

Газоснабжающая компания напомнила о своевременной оплате за голубое топливо, при своевременной оплате до 15 числа каждого месяца можно получать скидку в один процент. То есть 16 числа скидки уже не будет. Скидку можно использовать в следующем платеже.

Напомним, что украинцы могут претендовать на перерасчет суммы в платежках за коммунальные услуги. Однако эта услуга касается только тех, у кого не установлены счетчики или коммунальные услуги предоставлены низкого качества.

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