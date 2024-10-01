В некоторых областях Украины уже выпал первый снег: накроет ли зимняя метель всю страну уже в октябре

В понедельник, 30 сентября, на высокогорье Карпат выпал первый снег. Утром температура воздуха опустилась до 5 градусов мороза.

Эту информацию предоставило Черногорское горное поисково-спасательное отделение. Относительно покроет ли Украину снег в октябре, высказал мнение синоптик Игорь Кибальчич, пишет 24 канал.

Снег в октябре

По прогнозу синоптика, в октябре ожидается, что в конце первой декады произойдет хотя бы одно существенное похолодание. Однако синоптик отмечает, что оно не повлияет существенно на среднюю месячную температуру, которая должна быть на 1-2,5 градуса выше климатической нормы.

Наиболее теплым октябрь, вероятно, будет на юго-востоке Украины и в оккупированном Крыму.

Кибальчич также указал, что общее количество осадков ожидается в пределах нормы, но на Западе и на Юге они могут превышать норму на 20-70%. Основная часть дождей прогнозируется во вторую половину месяца.

Читайте также: Жара до 28 градусов и заморозки: чем будет удивлять погода в начале октября

В третьей декаде возможен первый снег, особенно в предгорьях и Полесье, однако вероятность образования снежного покрова, хотя и кратковременного, остается низкой, – подчеркнул синоптик.

Кроме того, он отметил, что в северо-восточной части до середины октября сохраняется критическая ситуация с засухой, которая в некоторых районах достигла рекордных показателей.

"Даже кратковременные дожди во время холодного фронта не смогут существенно улучшить ситуацию с накопившимся дефицитом влаги в почве", – добавил Кибальчич.

Метеоролог также прогнозирует, что с 5-6 октября погодные условия в Украине претерпят существенные изменения. Ожидается резкое похолодание, связанное с вторжением арктических воздушных масс на восточной периферии антициклона.

Похолодание будет сопровождаться дождями, усилением северо-западного ветра и колебаниями атмосферного давления. В результате температура снизится на 7-13 градусов.

"Эти изменения в синоптических условиях станут решающими и отметят начало метеорологической осени в нашей стране. Первые заморозки, как на поверхности почвы, так и в воздухе, ожидаются примерно в период с 7 по 10 октября", – отметил Игорь Кибальчич.

Ранее мы рассказывали, что стал известен прогноз погоды в Украине на октябрь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!