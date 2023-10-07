В Новой Каховке партизаны взорвали председателя местного отделения "Единой россии" (видео)

Сегодня утром примерно в 9:30 в оккупированном городе Новая Каховка Херсонской области произошел мощный взрыв, во время которого был взорван автомобиль.

Читайте также: Бойцы ССО показали взрывное видео поражение наблюдательного пункта россиян на Бахмутском направлении

В этом автомобиле состоял исполнительный секретарь местного отделения партии "Единая Россия" и городской "депутат" Владимир Малов. Об этом пишут российские СМИ.

Об этом стало известно из-за сообщения в Телеграмм-канале, опубликованном новоизбранным "сенатором" российской Федерации от Херсонской области Игорем Кастюкевичем. По его словам, Владимир Малов был госпитализирован в критическом состоянии со значительными травмами.

Что касается подробностей этого инцидента, известно очень мало. Взорвавшие машину партизаны обратились к жителям временно оккупированной Новой Каховки и призвали не паниковать. Работа партизан будет аккуратной, они завершат дело, не подвергая мирным жителям опасности, заверили они.

Напомним, в Мариуполе массово отравили российских офицеров во время празднования Дня ВМФ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!