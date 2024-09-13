В Одессе образовался огромный смерч в море: впечатляющее видео показали отдыхающие

13 сентября очевидцы наблюдали в море Одессы огромный смерч. Фото и видео природного явления выложили в соцсетях.

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Бывший ректор Одесского государственного экологического университета рофессор Сергей Степаненко заявил "Думскому", что это известное атмосферное явление - недоразвитый смерч. Для того чтобы он достиг подстилающей поверхности, необходима (кроме высокоэнергетических процессов в облаке) высокая температура у поверхности земли. Сейчас море не так тепло, поэтому "попытка сверху" не получила поддержки снизу.

Напомним, Украину накроет аномальная погода.

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