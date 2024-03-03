В Одессе завершили разбор завалов: погибли 12 человек, в том числе 5 детей

В ночь на субботу, 2 марта, россияне ударили беспилотником Shahed по многоэтажному дому в Одессе. В результате атаки в доме обрушился один из подъездов.

Вечером 3 марта спасатели закончили разбор завалов. Как сообщили в ГСЧС, число жертв обрушения дома составило 12 человек. Среди погибших 5 детей, самому маленькому из которых было 4 месяца.

"Спасатели несколько минут назад завершили деблокирование тела ребенка – девочки 2016 года рождения. Наименьшей жертве этого террористического удара, мальчику Тимофею, было всего 4 месяца", – говорится в сообщении.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате террористической атаки РФ на Одессу 2 марта погибла Анна Алексеевна Чебан, которая много лет проработала врачом-педиатром в детской городской поликлинике №2.

Также погибла семья военнослужащих Олег и Татьяна Кравец с тремя детьми – самой маленькой Лиге было всего 7 месяцев. Под завалами спасатели обнаружили и старших детей пары – 9-летнего Сергея и 8-летнюю Злату.

Известно и о гибели молодой женщины Анны Гайдаржи и ее 4-месячного сына Тимофея.

Муж Анны Сергей и их старшая дочь чудом остались живы, потому что находились в соседней комнате. Погибшая семья была верующей. Анна была дочерью пастора Одесской Пересыпской церкви ЕХБ Николая Михайловича Сидака.

День назад спасатели обнаружили тело трехлетнего Марка. Его отец Виталий также погиб под развалинами дома, а мать Анастасия находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, 3 марта оккупанты сбросили авиабомбу на Кураховое. Ранены 16 человек, разрушены более 15 многоэтажек.

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