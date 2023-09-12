В Одессе впервые в Украине привлекли искусственный интеллект для диагностики мозга

Одесса стала первым украинским городом, где для диагностики головного мозга впервые был внедрен искусственный интеллект. Эта инициатива получила название "BrainScan" и начала свою работу в городе на берегу Черного моря.

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Информацию об этом сообщили представители Министерства здравоохранения Украины. По словам медицинских специалистов, внедрение искусственного интеллекта в этот процесс позволит врачам получить "второе мнение" и предотвратить медицинские ошибки.

Как работает BrainScan?

Эта нейросеть проводит анализ компьютерных томограмм головного мозга в автоматическом режиме и выявляет патологические изменения. После обработки изображения программой врач может принимать решение о дальнейшем лечении всего за пять минут. Это в несколько раз быстрее традиционных методов.

"Такие технологии, как эта, будущее в медицине, поскольку они предоставляют возможность получать независимую экспертную "вторую мысль" для быстрого реагирования и принятия решений", – отмечают медицинские специалисты.

Следует отметить, что этот проект уже продемонстрировал хорошие результаты. На данный момент опыт Одессы с использованием нейросети для диагностики пациентов успешно применяется в Краматорске Донецкой области.

Также важно отметить, что Одесса получила от международных партнеров больничные приборы. Итальянские города-побратимы передали три дыхательные станции для анестезии, оснащенные фильтрами и контурами для вентиляции пациентов.

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